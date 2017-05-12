Где можно интересно провести праздничные выходные в Сочи

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Погода в Сочи порадует гостей и жителей курорта Ближайшие два дня Сочи будет согрет солнечными лучами

Автор фото: Александр Фролов

Хорошая новость для любителей отдыха на природе. В предстоящие выходные, 13 и 14 мая, погода в Сочи будет солнечной и тёплой.

Температура воздуха днём поднимется до 23 градусов, а ночью столбик термометра не опустится ниже 13 градусной отметки. Самое время снять с себя верхнюю одежду и прогуляться по городу.

Погода порадует и тех, кто собирается провести выходные в Красной Поляне. Температура воздуха в горном кластере будет немного ниже: днём воздух прогреется до +20, а ночью опустится до +10.

Однако уже с начала рабочей недели в город опять вернутся дожди. Поэтому насладиться солнцем нужно успеть в этот уикенд.