Погода в Сочи порадует гостей и жителей курорта

Ближайшие два дня Сочи будет согрет солнечными лучами
Погода в Сочи порадует гостей и жителей курорта
Автор фото: Александр Фролов

Хорошая новость для любителей отдыха на природе. В предстоящие выходные, 13 и 14 мая, погода в Сочи будет солнечной и тёплой. 

Температура воздуха днём поднимется до 23 градусов, а ночью столбик термометра не опустится ниже 13 градусной отметки. Самое время снять с себя верхнюю одежду и прогуляться по городу.

Погода порадует и тех, кто собирается провести выходные в Красной Поляне. Температура воздуха в горном кластере будет немного ниже: днём воздух прогреется до +20, а ночью опустится до +10. 

Однако уже с начала рабочей недели в город опять вернутся дожди. Поэтому насладиться солнцем нужно успеть в этот уикенд. 

 

 

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