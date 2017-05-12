Погода в Сочи порадует гостей и жителей курорта
Хорошая новость для любителей отдыха на природе. В предстоящие выходные, 13 и 14 мая, погода в Сочи будет солнечной и тёплой.
Температура воздуха днём поднимется до 23 градусов, а ночью столбик термометра не опустится ниже 13 градусной отметки. Самое время снять с себя верхнюю одежду и прогуляться по городу.
Погода порадует и тех, кто собирается провести выходные в Красной Поляне. Температура воздуха в горном кластере будет немного ниже: днём воздух прогреется до +20, а ночью опустится до +10.
Однако уже с начала рабочей недели в город опять вернутся дожди. Поэтому насладиться солнцем нужно успеть в этот уикенд.