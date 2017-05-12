Где можно интересно провести праздничные выходные в Сочи

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

Над Черным морем российский истребитель пролетел в 6 метрах от самолета США Опасное сближение Су-27 и американского разведывательного самолета в Минобороны назвали «маневренным приветствием»

Автор фото: http://infreactor.org

Сближение двух военных самолетов над нейтральными водами Черного моря произошло 9 мая. Российский истребитель Су-27 пролетел в 6 метрах от разведывательного самолета армии США P-8A Poseidon.

«Несмотря на то, что расстояние между воздушными судами не является главным критерием оценки возможной опасности, 20 футов (шесть метров) - это очень близко для самолетов», - прокомментировала ситуацию телеканалу NBC News пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце.

Чуть позже с заявлением выступило Министерство обороны РФ.

«Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Дистанция между двумя самолетами была безопасной», - цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны.