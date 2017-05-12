Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи Переезд родственницы лишал 30-летнего подозреваемого финансового достатка

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Житель Киселевска Кемеровской области похитил из сейфа своей тещи 3,6 миллиона рублей и полторы тысячи евро. Таким образом 30-летний мужчина хотел помешать женщине приобрести дом в Сочи и переехать сюда на постоянное место жительства. Украденные деньги кузбасские стражи порядка обнаружили в багажнике автомобиля подозреваемого, который сразу же дал признательные показания.

«Задержанный пояснил, что они с супругой находятся в финансовой зависимости от тещи. Когда он узнал о планах родственницы, его «это не устроило». Он решил сорвать сделку по покупке недвижимости в Сочи, украв у тещи деньги, - сообщают в пресс-службе в ГУ МВД РФ по Кемеровской области. - Он беспрепятственно проник в дом потерпевшей, имея ключи от входной двери, набрал код и открыл сейф».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до десяти лет лишения свободы. Похищенные деньги были конфискованы и возвращены законной владелице.