Жители Сочи смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ

Обследование займёт четверть часа
Жители Сочи смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ
Автор фото: Kms.Ru

С 15 по 21 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Сочи на улице Виноградная, 43/2, любой желающий сможет проверить свою кровь на наличие ВИЧ-инфекции. Результаты анализов будут готовы через 15 минут после забора материала. 

Также на курорте будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, сообщает "Кубань 24". Располагаться они будут по следующим адресам:

15.05.2017

10:00 – 15:00

Университетский экономико-технологический колледж

16.05.2017

10:00 – 17:00

Городской пляж «Приморский»

17.05.2017

10:00 – 16:00

Площадь у Южного мола Сочинского морского порта

18.05.2017

10:00 – 17:00

Парк «Ривьера», главный вход

19.05.2017

9:00 – 15:00

Российский университет дружбы народов,

филиал в Адлере

20.05.2017

11:00 – 16:00

ТРЦ «МореМолл»

21.05.2017

9:00 – 15:00

Центр профилактики и борьбы со СПИД №3

В период с 1987 года и по сегодняшний день в Сочи зафиксировано 2.500 тысячи случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. 400 из них было выявлено у иногородних граждан РФ, 454 - у иностранных граждан, а остальные пришлись на местных жителей. Сейчас каждый 400-сотый житель Сочи заражён этим вирусом. Однако не стоит забывать, что ВИЧ - это не приговор и его можно и нужно лечить. 

 

 

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