Жители Сочи смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ
С 15 по 21 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Сочи на улице Виноградная, 43/2, любой желающий сможет проверить свою кровь на наличие ВИЧ-инфекции. Результаты анализов будут готовы через 15 минут после забора материала.
Также на курорте будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, сообщает "Кубань 24". Располагаться они будут по следующим адресам:
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15.05.2017
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10:00 – 15:00
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Университетский экономико-технологический колледж
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16.05.2017
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10:00 – 17:00
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Городской пляж «Приморский»
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17.05.2017
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10:00 – 16:00
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Площадь у Южного мола Сочинского морского порта
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18.05.2017
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10:00 – 17:00
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Парк «Ривьера», главный вход
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19.05.2017
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9:00 – 15:00
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Российский университет дружбы народов,
филиал в Адлере
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20.05.2017
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11:00 – 16:00
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ТРЦ «МореМолл»
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21.05.2017
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9:00 – 15:00
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Центр профилактики и борьбы со СПИД №3
В период с 1987 года и по сегодняшний день в Сочи зафиксировано 2.500 тысячи случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. 400 из них было выявлено у иногородних граждан РФ, 454 - у иностранных граждан, а остальные пришлись на местных жителей. Сейчас каждый 400-сотый житель Сочи заражён этим вирусом. Однако не стоит забывать, что ВИЧ - это не приговор и его можно и нужно лечить.