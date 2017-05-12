Жители Сочи смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ Обследование займёт четверть часа

Автор фото: Kms.Ru

С 15 по 21 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Сочи на улице Виноградная, 43/2, любой желающий сможет проверить свою кровь на наличие ВИЧ-инфекции. Результаты анализов будут готовы через 15 минут после забора материала.

Также на курорте будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, сообщает "Кубань 24". Располагаться они будут по следующим адресам:

15.05.2017 10:00 – 15:00 Университетский экономико-технологический колледж 16.05.2017 10:00 – 17:00 Городской пляж «Приморский» 17.05.2017 10:00 – 16:00 Площадь у Южного мола Сочинского морского порта 18.05.2017 10:00 – 17:00 Парк «Ривьера», главный вход 19.05.2017 9:00 – 15:00 Российский университет дружбы народов, филиал в Адлере 20.05.2017 11:00 – 16:00 ТРЦ «МореМолл» 21.05.2017 9:00 – 15:00 Центр профилактики и борьбы со СПИД №3

В период с 1987 года и по сегодняшний день в Сочи зафиксировано 2.500 тысячи случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. 400 из них было выявлено у иногородних граждан РФ, 454 - у иностранных граждан, а остальные пришлись на местных жителей. Сейчас каждый 400-сотый житель Сочи заражён этим вирусом. Однако не стоит забывать, что ВИЧ - это не приговор и его можно и нужно лечить.