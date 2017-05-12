Россиян могут обязать платить налог на малодетность Проектная документация уже направлена главе государства Владимиру Путину

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В Институте демографии, миграции и регионального развития разработали проект концепции Федерального закона «О статусе многодетных семей», предусматривающий введение налога на малодетность. Речь в документе, который уже направили на рассмотрение президенту, идет о взимании платы с семей с одним ребенком или с бездетных не по медицинским показателям. Размер налога пока не определен.

Что же касается многодетных семей, то авторы инициативы призывают реализовать ряд мер, направленных на их поощрение. Таким родителям предлагается ежемесячно выплачивать определенную сумму денег, которая зависит от количества детей, и предоставлять им конкретные вещи или услуги - например, музыкальные инструменты, турпутевки, абонементы в консерваторию или фитнес-клуб. При этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж.

По мнению авторов проекта, дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными поможет разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном государственном обеспечении) и состоятельные.

Особым направлением будет введение комплексной поддержки многодетных пап: учреждение ордена «Заслуженный отец России» и предоставление льгот и скидок при приобретении автомобиля.

Однако многие специалисты уверены, что подобная инициатива не найдет отклика у населения и воплотить такую идею в нашей стране в ближайшее время будет просто нереально.