В call-центре по размещению туристов в Сочи регистрируют до 100 звонков в день Больше всего отдыхающих интересуют объекты по цене от 250 до 350 руб. с человека в день

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В Сочи на полную мощность заработал городской call-центр по размещению туристов. Специалисты сервиса фиксируют более 150 звонков и обращений на сайте в день. Наибольшим спросом у россиян пользуются варианты размещения от 250 до 350 рублей в сутки с человека.

«Сейчас в базу активно вносят квартиры, апартаменты и комнаты, которые пользуются повышенным спросом во всех районах курорта Сочи. Номер на лето обойдется от 350 рублей. В списке уже около 80 мини-отелей», - уточняют в администрации Сочи.

Проявляют интерес к работе call-центра и зарубежные туристы в преддверии Кубка Конфедераций в июне 2017, а также предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018. В ближайшее время сервис планирует запустить страницы на англоязычном сайте с контактами англоговорящего оператора для подбора вариантов размещения.