В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 13-14 мая Обзор разнообразных вариантов организации досуга на курорте

Автор фото: www.imeretinka.ru

Предстоящие выходные обещают быть теплыми и солнечными. И лучше провести их на свежем воздухе, совмещая приятное с полезным.

Желающие сделать наш город чище могут принять участие в экологической акции на Площади Искусств. Мероприятие, посвященное Году экологии в России, начнется 13 мая в 10 часов утра.

В эту же субботу тремя часами позже учащиеся ВУЗов, ССузов и школ попробуют свои силы в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Забег состоится на территории ФГБУ «Юг-Спорт» г. Сочи, ул. Бзугу, 6.

Зимний театр 13 мая приглашает на праздничный концерт, посвящённый 80- летнему юбилею Центра внешкольной работы. Органный зал, по традиции, организует субботний концерт «Органа чарующие звуки» и воскресный «Хоралы для органа».

Те, кто собирается провести этот уикенд в Олимпийском парке имеют возможность сделать фото и взять автографы у игроков женской сборной России по баскетболу. Презентация команды состоится 14 мая 12.00 в Олимпийском Парке г. Сочи на прилегающей территории к ЛД «Айсберг». Семьи с детьми могут продолжить день в Сочи Парке, приняв участие в квесте «В поисках новых героев!» и посетив мультимедийное водное шоув Театре Фонтанов.

Почитателям водной стихии советуем провести выходные в яхтенном порту курорта «Имеретинский», где стартовала летняя серия регат Sochi SUNday Race 2017. Здесь начинающие спортсмены откроют для себя все возможности яхтинга, увлеченные - усовершенствуют мастерство, а отдыхающие в Сочи - разнообразят свой досуг. Гонки будут проходить каждое воскресенье до конца летнего сезона, сбор участников – в 15:00.

Значительно разнообразить свой досуг на выходные могут также жители и посетители Красной Поляны.

В горной арт-резиденции FLACON 1170 в субботу в 15.00 пройдет мастер-класс «Рисование по воде», а в воскресение в 15.00 любителей создавать шедевры своими руками ждет «Модный подарок подруге». Желающих покорить небо в 19.00 приглашают на лекцию по парапланеризму.

Разучить несколько базовых степов house dance, соединенных в небольшую комбинацию, туристам представится возможность на мастер-классе по House Dance, который проведет опытный педагог и танцор Ксения Финик на террасе FLACON 1170 14 мая в 15.00. Здесь же проходит арт-фестиваль «Пустота», где выставлены масштабные арт-объекты художников из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Тем временем в поселке Красная Поляна, «Роза Холл» возьмет старт фестиваль творческих коллективов ПАО «Газпром «Факел». Торжественное открытие намечено на 19:00 14 мая.

По прогнозу синоптиков, с начала рабочей недели в город опять вернутся дожди, поэтому проведите эти выходные с максимальной пользой для себя и своих близких.