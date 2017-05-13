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На Кубани школьник заживо сжег своего соседа Ранее несовершеннолетний злоумышленник уже поджигал нежилые постройки погибшего

Автор фото: http://autosharm-vlz.ru

Преступление было совершено в поселке Тихонький Краснодарского края. Будучи уверенным, что хозяин находится внутри помещения, подросток при помощи спичек поджег бумажные коробки на деревянном крыльце у входной двери дома соседа и убежал с места преступления.

«В результате действий 14-летнего школьника произошло возгорание жилища. Очевидцы, заметив, что дом горит, сообщили об этом в пожарную службу и правоохранительные органы. При тушении пожара в помещении было обнаружено тело погибшего 55-летнего хозяина дома», - рассказывают подробности дела в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Тремя месяцами ранее подросток аналогичным способом поджог нежилую постройку (кухню) погибшего соседа, расположенную во дворе домовладения. Но тогда обошлось без человеческих жертв.

В ходе расследования уголовного дела были проведены психолого-психиатрическая, пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Материалы дела переданы в суд.