Сочинцы сократили свои расходы до критического за последние пять лет минимума Экономия коснулась представителей всех доходных групп

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В апреле этого года общие повседневные расходы большинства россиян по сравнению с мартом сократились на 4,9% за вычетом инфляции. По оценке специалистов, это самый низкий показатель расходов за последние пять лет.

«Традиционно в апреле наблюдается некоторое снижение потребительской активности - праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий пост. Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило -5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года», - озвучили полученные данные в исследовательском холдинге «Ромира».

Судя по тому, что размер среднего чека почти не изменился за месяц, потеряв всего 4 рубля, можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии и стали реже ходить в магазины. Изменился и качественный состав потребительской корзины. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57% после 52% в марте и 50% в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах.

В «Ромире» обращают внимание, что стремление к сокращению расходов зафиксировано во всех доходных группах. Однако наиболее активно в апреле сокращали свои расходы те, чьи доходы оставляют желать лучшего.