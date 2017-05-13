Сочинцам, сбрасывающим канализацию на рельеф, грозит уголовная ответственность В числе нарушителей природоохранного законодательства «Замок Двин» и две многоэтажки на ул. Целинной

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Применять к нарушителям природоохранного законодательства в Сочи уголовную ответственность предлагает руководство муниципалитета.

«Чистое море, чистые реки – это важнейший вопрос для нас, как для курорта федерального значения. У нас есть факты, когда люди наплевательски относятся к природе. У города нет полномочий как-то наказывать их, кроме составления протоколов, отключений. Поэтому мы и просим федеральные структуры – Росприроднадзор, Роспотребнадзор включиться активнее в эту работу по передачи дел в суд», - озвучил позицию муниципалитета на совещании с участием гла­в рай­онов, пред­се­да­теля Го­род­ско­го Соб­ра­ния Со­чи, пред­ста­ви­те­лей ре­сур­соснаб­жа­ющих организаций, Рос­при­род­надзо­ра, Роспотребнадзора первый заместитель города Сочи Мугдин Чермит.

Проблемой сброса неочищенных стоков на рельеф и в ливневки в Сочи начали заниматься с февраля 2015 года. Мониторинг выявил 13,5 тысяч неканализованных объектов. Изначально было ясно, что это не точная и не окончательная цифра. На сегодняшний день к ним добавилось еще около трех тысяч. Из общего числа 12 тысяч собственников уже устранили замечания. Подключились к канализации или установили септики, ЛОСы и заключили договоры на вывоз ЖБО.

«Объединить усилия – это значит повысить ответственность всех заинтересованных структур – и в первую очередь «Сочиводоканала». Как не раз отмечалось, это частное предприятие извлекает огромную прибыль за счет эксплуатации городских сетей и выдачи технических условий на водоснабжение и водоотведение. И при этом не контролирует исполнение собственных же предписаний, особенно в части водоотведения. На совещании рассмотрели все проблемные точки в городе. По каждой наметили дорожную карту. Борьба с нарушителями идет по разным фронтам. Составляются протоколы, выписываются штрафы. Если собственник дома не идет на контакт, дом отключают от водоснабжения. Но и этих действий оказывается недостаточно. Следующим этапом для злостных нарушителей природоохранного законодательства должно стать уголовное наказание», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сейчас без воды находятся несколько крупных объектов. Это кооператив, включающий в себя 1000 гаражей на ул. Альпийской, «Замок Двин» и объекты рядом с ним, две многоэтажки на ул. Целинной и др. если и эта мера окажется недостаточно действенной, дела могут быть переданы в суд.