Между Батуми и Сочи восстановили морское сообщение Первый рейс «Кометы» запланирован на 22 мая

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Морское сообщение между Батуми и Сочи приостановлено в сентябре прошлого года. Однако с наступлением курортного сезона Грузия приняла решение возобновить данный маршрут. Быстроходное судно на воздушных крыльях «Комета», рассчитанное на 114 пассажирских мест, будет преодолевать расстояние между портами за пять часов.

«На начальном этапе осуществлять рейсы планируем один раз в неделю. Увеличение частоты рейсов полностью зависит от спроса. Мы готовы выполнять по два-три и более в неделю. Пассажиры морского судна будут проходить пограничный и таможенный контроль», - уточнил директор компании «Экспресс Батуми» Зураб Кирцхалия.

Сейчас пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, пролегающему по военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.