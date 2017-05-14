В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

На Сочи надвигается гроза и шквалистый ветер Непогода ожидается на всей территории Краснодарского края

Автор фото: http://saroblnews.ru

Начало рабочей недели для жителей Краснодарского края, в том числе и для сочинцев, обещает быть ветреной и дождливой. В некоторых районах Кубани пойдет град.

«На большей территории Краснодарского края пройдет дождь, в отдельных районах сильный ливень, грозы, град. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами и при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в юго-восточных предгорьях при прояснениях 5-10, днем 16-21 градус», - прогнозируют в Краснодарском Гидрометцентре.

В Сочи в ближайшие сутки с 18:00 14 мая до 18:00 15 мая ожидается сильный дождь с грозой и шквалистый ветер. Порывы ветра на побережье могут достигать 19 метров в секунду, в горах – до 22 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. В горных районах существует опасность схода селей.

Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Жителей города и туристов просят быть осторожными и внимательными.