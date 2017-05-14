Сочинцам предоставят возможность исполнить самые сокровенные желания На курорте пойдет романтичный и красочный летний фестиваль Водных фонариков

Автор фото: http://resbash.ru

Мечтательное и красивое зрелище, сопровождающее живой музыкой, лазерным и огненно-пиротехническим шоу, состоится в Сочи на пляже «Ривьера» 1 и 2 июля.

Фестиваль Водных фонариков уже давно стал самым романтичным событием лета, во время прохождения которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам. Для этого нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая заветные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, отличающихся друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага - для этого надо на каждой из четырех сторон такого фонарика написать свои желания.

На фестивале также будет работать горячая линия СМС-сообщений, каждое из которых ведущий озвучит со сцены.

Праздник состоится в любую погоду. Начало - в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.