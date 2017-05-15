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Сумму курортного сбора в Сочи могут снизить до 35 рублей в сутки Слишком высокая стоимость пребывания в черте курортной зоны может отпугнуть туристов

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Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк уверен, что слишком высокий курортный сбор способен отпугнуть туристов, желающих провести свой отпуск на курортах Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также в республике Крым. Одним из основных факторов снижения суммы оплаты также является привлекательная ценовая политика Турции.

«Нам нужно делать минимальный сбор, чтобы не отпугнуть туристов – это, во-первых. Во-вторых, это не так будет бить по кошельку, а в-третьих, потихоньку приучит людей к курортному сбору. Заодно мы посмотрим, как наши районы его собирают и реализуют, поэтому считаю, что в первый год-два его размер не должен превышать 35 рублей. Дальше можно идти по нарастающей, увеличивая размер курортного сбора в разумных пределах», - пояснил Алексей Черняк.

Участвующие в эксперименте регионы уже ведут пoдгoтoвкy нopмaтивныx дoкyмeнтoв и пpopaбaтывaют мexaнизмы coздaния фoндoв paзвития кypopтнoй инфpacтpyктypы, гдe бyдyт aккyмyлиpoвaтьcя coбpaнныe cpeдcтвa.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу.