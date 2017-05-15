В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

Плановые отключения электричества в Сочи 15 мая Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и обеспечения надежного электроснабжения

Автор фото: http://mtdata.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах.

15 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в посёлке Нижний Киров ул.Новопокровская, в посёлке Верхне-Русское Лоо ул.Русская; в посёлке Нижнее Лоо п.ТМО, п.Горное Лоо, п.Верхне-Армянское Лоо, в посёлке Верхнее Лоо ул.Краснооктябрьская, ул.Кироваканская, ул.Лорийская, ул.Дачная, переулок Дачный, в посёлке Верхняя Хобза ул.Разданская, ул.Кироваканская, ул.Рязанская, ул.Белгородская, ул.Рябиновая, переулок Рязанский

15 мая с 08:00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в посёлке Уч-Дере (в районе Красной Горы): ул.Утренняя, ул.Образцовая, переулок Фундучный; в посёлке Дагомыс ул.Российская, Барановское шоссе.

15 мая с 09.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Садовая, ул.Насыпная, ул.Ульянова, ул.Чкалова, ул.Краснофлотская, ул.Просвещения

15 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Альпийская (частично), ул.Нагорная №№10,13, переулок Морской (частично)

15 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Шоссейная, ул. Самшитовая (частично), пансионат «Московский железнодорожник», стадион; Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»