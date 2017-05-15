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Краснодарский край замкнул список регионов с самой комфортной средой Кубань продемонстрировала один из самых низких показателей государственного проекта по благоустройству городов

Автор фото: http://inegorievsk.ru

Специалисты Министерства строительства РФ озвучили рейтинг регионов, которые активно реализуют проект по формированию комфортной среды в своих городах. Возглавила список Саратовская область, которая по оценке экспертов получила 35 баллов. Второе место в рейтинге разделили Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края (по 32 балла). На третьем месте - Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области.

Краснодарский край и Амурская область, набравшие всего по 16 баллов, оказались на последних строчках рейтинга.

В 2017 году на региональные проекты благоустройства из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей. Две трети средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» должны пойти на преображение дворовых пространств, треть - на знаковые объекты благоустройства, объекты городской среды, общественного пространства городов. В проект попадают все муниципальные образования с населением более тысячи человек — всего таких 12,1 тысячи.