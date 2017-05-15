Владимир Путин запретил анонимность в Интернете Подобные меры необходимы для получения российскими гражданами качественных и достоверных сведений

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Глава государства на днях подписал документ, подразумевающий новую стратегию развития информационного общества в российском государстве. Указ о регулировании будет действовать до 2030 года и определять основные информационные задачи и приоритеты. Главными мотивами «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», опубликованной на сайте главы государства, станут борьба с анонимностью пользователей во Всемирной сети, их «безответственность и безнаказанность», а также «развитие традиционных российских духовно-нравственные ценностей», соблюдение норм поведения, отстаивание в Интернете государственных интересов и развитие «национальной цифровой экономики».

В течение шести месяцев правительство будет заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. Речь идет о новостных агрегаторах, соцсетях, интернет-телевидении, мессенджерах и сайтах. Как именно будут регулировать эти ресурсы, пока не уточняется.

Однако говорится, что такие меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Кроме того, в тексте документа предлагается создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.