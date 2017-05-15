Японская корпорация Toyota выпустит летающие автомобили к 2019 году Проект в данный момент находится в разработке

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Накануне стало известно о том, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota инвестировала около 40 млн иен ($352 тыс.) в разработку проекта летающего автомобиля SkyDrive, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на британскую газету "The Independent". Группа инженеров Toyota уже готова приступить к его осуществлению.

Разработчики планируют завершить проект к началу Летних Олимпийских Игр в Токио в 2020 году. По их задумке, летающие автомобили должны участвовать в церемонии зажжения Олимпийского огня. В связи с этим первые тестовые полёты намечены уже на конец 2018 года.

Пока известно только то, что это будет трёхколёсный автомобиль, который поднимут в воздух до 10 метров 4 ротора. Максимальная его скорость - 100 км/ч, но, в случае, если автомобиль будет передвигаться по обычной трассе, то скорость движения увеличится до 150 км/ч.