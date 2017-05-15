В Сочи мужчина сорвался со скалы (фото) Спасти пострадавшего не удалось

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Вчера вечером в спасательный отряд поступил звонок от мужчины. Он рассказал, что увидел, как с Орлиных скал в Хостинском районе сорвался альпинист и после падения так и не пришёл в себя.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники ЮРПСО МЧС и врачи Скорой помощи. Сначала они спустили пострадавшего со скал при помощи альпинистского снаряжения, потом на жёстких носилках перенесли его к туристической тропе Агурского ущелья. В момент спуска у мужчины перестал прощупываться пульс и, несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти его так и не удалось.

Погибшим оказался 64-летний местный житель. Его тело передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.