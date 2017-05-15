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Маршрутное такси Сочи - Олимпийский парк оборудуют кондиционерами Теперь поездки в Адлер станут ещё более комфортными

Автор фото: ПриветСочи

С 19 мая в маршрутках №124С появятся кондиционеры и информационное табло. Также увеличится и количество самих автобусов.

Такое решение было принято в связи с высокой востребованностью данного автобуса, следующего от Автовокзала Сочи до Олимпийского парка. Преимущество этого маршрута ещё и в том, что он идёт напрямую, минуя такие районы как Хоста и Кудепста.

Теперь и туристы, которые чаще всего выбирают этот маршрут, и сочинцы смогут добираться до Адлерского района со всеми удобствами, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.