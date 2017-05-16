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Отключения электричества в Сочи на 16 мая Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://sadsha.ru

В Сочи во вторник, 16 мая, Сочинские электросети в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования проведут отключения электроэнергии. Временно без энергоснабжения останутся следующие улицы и населенные пункты города:

— с 08:30 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка) ул. Водопадная на 5-ом километре трассы Красная Поляна – Адлер, ул. Цюрупы (частично), ул. Тимирязева (частично), ул. Высокогорная (частично), СТ «Луч», СТ «Дрозды», СТ «Прохлада», склады, база ООО «Промстроймонтаж», в селе Каштаны ул. Михайловская, ул. Мичурина (с/о «Родничок»), в селе Красная Воля — ул. Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб кафе «Навалишенское ущелье», с/о «Рассвет»;

— с 05:00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка) п. Кепша, п. Чвижепсе, п. Медовеевка.

Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение. Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.