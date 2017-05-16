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Сочинские «Ласточки» завтра изменят маршрут следования Пригородные поезда, курсирующие между Олимпийским парком и Туапсе, 17 мая не будут заходить на станцию Туапсе.

Автор фото: train-photo.ru

Изменения маршрута следования двух «Ласточек», курсирующих между Туапсе и Имеретинским курортом, произойдут завтра по техническим причинам. 17 мая пригородные электропоезда не будут заходить на станцию Туапсе.

«Отправление со станции Имеретинский курорт электропоезда № 6804 намечено на 6:35. На вокзал в Сочи он прибудет в 7:45. Далее, электричка отправится с вокзала Сочи в 8:36. На станцию Имеретинский курорт она приедет в 9:23. Просим пассажиров заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании», сообщают в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».