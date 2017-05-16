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Министр Украины потребовал у России вернуть «захваченную» Кубань Только после возвращения Краснодарского края под контроль Киева между двумя странами будет восстановлено авиасообщение

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал у России вернуть украинской стороне не только Крым и Донбасс, но и «захваченную» Кубань.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», - заявил порталу «РБК-Украина» политик соседнего государства.

Однако, когда и при каких условиях произошел «захват» Краснодарского края Россией, и что подразумевается под другими территориями украинский министр уточнить не посчитал нужным.

Кроме этого, Владимир Омелян сообщил, что Украина будет продолжать судебные тяжбы с Россией с целью взыскать штрафы с авиакомпаний «государства-агрессора», осуществляющих полеты в «оккупированный» Крым.

Это не первое заявление украинских политических деятелей о намерении вернуть «захваченные» Российской Федерацией территории. Так, Павел Жебривский в ближайшем будущем предрекал вхождение в состав Украины Ростовской области, а бывший лидер запрещенной в РФ организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош грозился при помощи вооруженных сил своей страны захватить Краснодарский край, а также Воронежскую и Белгородскую области.