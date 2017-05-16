Бывший сотрудник администрации Сочи обвиняется в мошенничестве Мужчина, использующий свое служебное положение в корыстных целях, в ближайшее время предстанет перед судом

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В Сочи перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет бывший сотрудник городского муниципалитета. Работая специалистом правового управления администрации города Сочи, мужчина попытался обманным способом получить от своей знакомой 100 тысяч рублей.

Когда 10 марта 2017 года к хозяйке дома по улице Партизанской постучался сотрудник МКУ «Дирекция имущественного комплекса» города Сочи для проверки этажности здания и визуального осмотра недавно приобретенного ей земельного участка, женщины на месте не оказалось. Дверь открыла подруга владелицы недвижимости. Получив информацию о проверке, хозяйка домовладения обратилась к знакомому сотруднику администрации с просьбой выяснить обстоятельства.

«Работник администрации встретился с сотрудником муниципального казенного учреждения, который сообщил ему, что нарушений при осмотре земельного участка и домовладения выявлено не было, - сообщают в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю. - Однако, 13 марта 2017 года, обвиняемый в ходе встречи с хозяйкой домовладения ввел ее в заблуждение, сообщив, что при осмотре были выявлены нарушения. Для решения данного вопроса с должностными лицами муниципального учреждения мужчиной была озвучена сумма в 100 тысяч рублей. Данную денежную сумму знакомая должна передать через сотрудника муниципалитета».

Владелица недвижимости в Сочи согласилась, однако о поступившем предложении сообщила в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю в момент передачи денежных средств. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.