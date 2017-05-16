В Сочи сохранится дождливая и ветреная погода На побережье и в горном кластере курорта до утра 17 мая ожидается туман

В ближайшие сутки в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливень с грозой и градом, усилением ветра до 15-20 м/с., на малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются резкие подъемы уровня воды.

В прибрежной зоне Сочи облачно с прояснениями. Временами слабый и умеренный дождь. На побережье и в горном кластере до утра 17 мая ожидается туман, видимость составит 500-1000 м. Ветер 4-9 м/с., утром и днем местами порывы до 13 м/с.

«В предгорной зоне курорта облачно, временами слабый и умеренный дождь. Ветер 3-8 м/с. Также 16-17 мая в горах выше 2500 м - лавиноопасно. Спасатели рекомендуют населению соблюдать необходимые меры безопасности и воздержать от отдыха у водоемов и походов горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010», - информируют в пресс-службе администрации города Сочи.