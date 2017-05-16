На Кубани в 1,4 раза подорожали лук, картошка и белокочанная капуста С начала 2017 года инфляция в Краснодарском крае составила 1,2%

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея цены на продукты питания в минувшей месяце выросли на 1%, непродовольственные товары стали дороже на 0,1%, услуги – 0,3%.

«Среди продовольственных товаров значительнее всего увеличилась стоимость репчатого лука, который стал дороже в 1,4 раза. В 1,3 раза выросли цены на картофель и белокочанную капусту, на 13,9% – на морковь, на 11,6% – на лимоны. В пределах 2,0 – 7,7% подорожали шампанское, свинина, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород, манная крупа, шоколадные конфеты, кексы, свежие помидоры», - сообщает Краснодарстат.

Кроме этого, от одного до двух процентов увеличилась стоимость сливочного масла, йогурта, плавленых сыров, брынзы, мороженого, виноградного вина крепостью до 20% и ординарного отечественного коньяка.

При этом, упали в цене живая и охлажденная рыба, рыбное филе, икра лососевых рыб, мясные консервы, куриные окорочка, яйца, гречневая крупа, огурцы, груши, виноград, апельсины и бананы.

Среди непродовольственных товаров прирост цен на 1,0 - 4,2% был зафиксирован на электронные аппараты для измерения артериального давления, рюкзаки для школьников, лопаты садовые, роликовые коньки и дорожные велосипеды для взрослых. В то же время в пределах 1,0 – 5,7% стали дешевле ламинат, бытовые стиральные машины, персональные компьютеры, миксеры и блендеры.

В целом с начала 2017 г. инфляция в Краснодарском крае составила 1,2%. Цены на продовольственные товары в январе-апреле увеличились на 2%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,8%, отмечает РБК.