От экологии природы – к экологии души В Сочи открылась первая смена Всероссийского образовательного проекта «Заповедная смена»



























Как сохранить природу? Как жить с ней в мире и согласии? Организаторы всероссийского образовательного проекта «Заповедная смена» точно знают, что учиться понимать матушку-природу и бережно относиться к ней необходимо с раннего детства. Ведь только у юных исследователей окружающей среды необыкновенная красота закатов, неподвластная морская стихия, сказочный мир растений и животных вызывает целую бурю эмоций и неподдельный интерес. И, если не помочь ребенку сохранить трепетное отношение к уникальной флоре и фауне нашей огромной страны, природа перестанет быть для маленького гражданина источником духовного развития.

Разговаривать с подрастающим поколением на его языке

Руководитель департамента по устойчивому развитию En+ Group Мария Грачева уверена, донести до подрастающего поколения важные вопросы реально только на доступном для них языке, которым могут стать разнообразные квесты, исследования, экспедиции в парки и заповедники.

«Заповедные смены» – это уникальный, единственный в России образовательный проект, который призван решать сразу несколько задач, - поясняет Мария Грачева. – Помимо экологического просвещения школьников, он направлен на качественное улучшение массового образования в России. Благодаря «Заповедной смене» ребятишки получают превосходную возможность увидеть собственными глазами, как работают закрытые зоны аэропорта, и что собой представляет ежедневная работа заповедника. Некоторым из них проект помогает определиться с выбором профессии в будущем».

На каждый вопрос есть ответ

В том, что кто-то из сегодняшних школьников в ближайшем будущем посвятит свою жизнь экологии, практически не сомневается директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

«Важно, чтобы ребята увидели, что стоит за красивым словом «заповедник». Окунулись в рутинную работу нашего сотрудника, почувствовали жизнь изнутри, узнали много нового о флоре и фауне Краснодарского края. Подросткам будут помогать эксперты научного отдела, туризма, экопросвещения и отдела охраны территории заповедника. На каждый свой вопрос дети получат квалифицированный ответ. Мы надеемся, что кто-то них вернется к нам с рабочим проектом», - заключил Сергей Шевелев.

«Заповедные смены» разрушают школьные стереотипы

Организованный компанией En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» в рамках Программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» формат позволяет развивать качественно новую культуру школы. Теперь получение информации - это не скучное корпение над учебниками, это увлекательный интерактив, где детей учат решать нестандартные задачи, убеждаться в правильности решения и вести за собой учащихся младших классов. С помощью таких инновационных школ подростки могут сформировать устойчивую систему ценностей, способствующих развитию цельной личности.

«Заповедные смены» разрушают все школьные стереотипы, - заверяет участница образовательной экспедиции, директор школы №2 города Усть-Лабинск Наталья Маркина. - Если раньше во главу угла мы ставили только обучение и образование, то сегодня приоритетным направлением для нас стало развитие личности и уважение. Полностью поменялись отношения между взрослыми и детьми. В кабинет директора заходят не потому, что вызвали, а потому что хотят что-то узнать и спросить. Вернувшись, девчата обязательно расскажут об увиденном здесь ребятишкам из младших классов. И это непременно подстегнет малышню быть всегда лучшими, чтобы через пару лет оказаться на месте счастливчиков, отправившихся в экспедицию».

Поездка в Сочи - это приключение и способ найти себя

В первой смене принимают участие 25 учеников из школ Усть-Лабинского района и поселка Сенной Темрюкского района Краснодарского края.

Посредством квестов и исследовательских экспедиций они познакомятся с Кавказским заповедником, исследуют южную флору и фауну.

На свое первое задание талантливые школьники Краснодарского края отправились сразу после торжественного открытия смены. Получив маршрутные листы, они с легкостью прошли квест по веревочному парку и вольерному комплексу «Лаура».

«Это было одновременно весело и страшно, - едва сдерживая эмоции, делится впечатлениями ученица восьмого класса школы №2 города Усть-Лабинск Анастасия Штефанец. – Очень боюсь высоты, но здесь пришлось об этом забыть, чтобы не подвести команду. Хочу за время пребывания в Сочи увидеть как можно больше разных животных и экзотических растений. Особенно интересуют зубры. Я их никогда не видела. Для меня это приключение и способ найти себя. Передо мной стоит сложный выбор-стать биотехнологом или попробовать себя в другой профессии. Надеюсь, эта экспедиция подскажет мне верное решение».

Впереди у ребят поездка в аэропорт Сочи, где в формате игрового квеста они узнают, как изнутри функционирует воздушная гавань Олимпийской столицы. В рамках экспедиции также планируются пешие походы по территории заповедника, камеральные работы, подъем по канатной дороге, посещение тисо-самшитовой рощи и другие мероприятия.

Одной из задач компании En+ Group и «Школы нового поколения» является создание модели обучения, которую заповедники, парки и школы могли бы тиражировать. Подобный опыт у компании уже есть – это комплексная система инициатив, проводимых En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них - проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований и внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность.