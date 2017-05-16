«Чашу Олимпийского огня» в Сочи закроют до 1 июня На одной из главных достопримечательностей курорта проведут двухнедельные профилактические работы

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Фонтан, расположенный на Центральной площади Олимпийского парка в Имеретинской низменности, на две недели будет недоступен для посетителей. Одну из главных достопримечательностей курорта ждут профилактические работы.

«В течение этого времени будет произведена замена светодиодных фонарей, восстановлены не работающие стробоскопы и крепления гипер-пушек, произведена синхронизация системы автоматического контроля времени срабатывания клапанов подачи давления. Кроме обследования инженерных систем, будут вымыты и обработаны специальным веществом против роста водорослей дно и чаша фонтана», - сообщают в пресс-службе НАО «Центр-Омега».

Фонтан возобновит свою работу 1 июня. Обновленная «Чаша Олимпийского огня» вновь будет радовать сочинцев и гостей курорта своей четырехчасовой программой с разноцветными водными струями, оживающими под музыку русских композиторов.