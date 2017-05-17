Полный список поселков и улиц Сочи, которые сегодня проведут день без света
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.
17 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская ул.Мичурина (с/о «Родничок»), в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб кафе «Навалишенское ущелье", с/о «Рассвет»
17 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Виноградная (частично), ул.Тельмана (частично)
17 мая, 18 мая с 05.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Кепша, п.Чвижепсе, п.Медовеевка
17 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СНТ « Связист» в селе Высокое
17 мая с 06.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тимирязева (частично), ул.Высокогорная (частично), с/т «Луч», с/т «Дрозды», с/т «Прохлада», склады, база ООО «Промстроймонтаж».
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.