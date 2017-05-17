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Полный список поселков и улиц Сочи, которые сегодня проведут день без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

17 мая с 08.00 до 17.00(в те­че­ние нес­коль­ких ча­сов из ука­зан­но­го вре­мен­но­го про­ме­жут­ка): в се­ле Каш­та­ны ул.Ми­хай­лов­ская ул.Ми­чу­ри­на (с/о «Род­ни­чок»), в се­ле Крас­ная Во­ля ул.Во­ло­ди Уль­яно­ва (час­тично), в се­ле Хле­бо­роб ка­фе «На­ва­ли­шен­ское ущелье", с/о «Рас­свет»

17 мая с 08.00 до 17.00 (в те­че­ние нес­коль­ких ча­сов из ука­зан­но­го вре­мен­но­го про­ме­жут­ка): ул.Ви­ног­радная (час­тично), ул.Тель­ма­на (час­тично)

17 мая, 18 мая с 05.00 до 17.00 (в те­че­ние нес­коль­ких ча­сов из ука­зан­но­го вре­мен­но­го про­ме­жут­ка): п.Кеп­ша, п.Чви­жеп­се, п.Ме­до­ве­ев­ка

17 мая с 08.00 до 17.00 (в те­че­ние нес­коль­ких ча­сов из ука­зан­но­го вре­мен­но­го про­ме­жут­ка): СНТ « Свя­зист» в се­ле Вы­со­кое

17 мая с 06.00 до 17.00 (в те­че­ние нес­коль­ких ча­сов из ука­зан­но­го вре­мен­но­го про­ме­жут­ка): ул.Ти­ми­ря­зе­ва (час­тично), ул.Вы­со­ко­гор­ная (час­тично), с/т «Луч», с/т «Дроз­ды», с/т «Прох­ла­да», скла­ды, ба­за О­ОО «Промс­трой­мон­таж».

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.