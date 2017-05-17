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В «Ночь музеев» сочинцы смогут принять участие в квестах и интерактивных играх Ежегодная акция пройдет на курорте 20 мая

Автор фото: http://sochiplay.ru

Квесты, мастер-классы, встречи с поэтами и писателями, спектакли – «Ночь в музее» в этом году пройдет в рамках XI Кубанского музейного фестиваля. Гости смогут посетить многие музеи и другие арт-пространства, которые 20 мая будут работать допоздна. «Ночь музеев» – единственное время в году, когда практически все подобные учреждения открыты для посещений в вечернее и ночное время. Участниками мероприятия станут музеи Центрального, Хостинского и Адлерского районов. И в каждом из них ждет своя творческая программа.

«В Музее истории акция стартует в 19.00. Здесь пройдет форум «Сочинский хронограф. Вектор истории». В сквере хранилища развернется «Музейный дворик мастеров «Умелые руки не знают скуки». А также состоится премьера спектакля «Лапотные сказки из музейного сундучка» по мотивам устного народного творчества переселенцев на Черноморское побережье Кавказа. Здесь же состоятся квесты, интерактивные игры и выступления творческих коллективов», - сообщают в отделе по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации города Сочи.

В Художественном музее для посетителей поэты Краснодарского края прочтут свои стихи. Народный художник России Виталий Коробейников поделится секретами своего мастерства. Гостей ждет концерт сочинской камерной филармонии «Квартет им. С.В. Рахманинова». Также состоится показ короткометражных фильмов в мультимедийном филиале «Русский музей», посвященных Году экологии в России, 100-летию революции 1917 года: «Борис Кустодиев «Большевик», «Санкт-Петербург. Портрет города и горожан», «Пейзаж», «Сказки о русских художниках».

Музей имени Островского приглашает всех желающих принять участие в агитпараде «За здоровый быт», который пройдет на улицах города. В выставочных залах гостей ждут различные экспозиции. На площадке перед музеем состоится концерт хореографического коллектива «Балетная мозаика» МБУДО ДМШ № 1 им. Шмелева, народные умельцы представят свое творчество. Также гости смогут принять участие в традиционное бале и экскурсиях по мемориальному дому писателя Николая Островского.

В этот день вход в музеи города будет свободным.