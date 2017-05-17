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Сочинцев ждут самые "жаркие" выходные Целых три дня в Сочи будет проходить Большой Банный Фестиваль

Автор фото: https://777-88.ru/bani_i_sauny_dimitrovghrad

Проведение Большого Банного Фестиваля в Сочи становится уже традиционным. В этом году он пройдёт в Красной Поляне с 10 по 12 июня уже в четвёртый раз. Все любители и профессионалы банного искусства приглашаются на "жаркий праздник".

Организаторы мероприятия рассказали, что подготовили для гостей интересную программу: помимо самого чемпионата участники отправятся в информационный тур по лучшим СПА-банным комплексам Красной поляны, посетят демонстрационные бани с купелями на фестивальной площадке, примут участие в семинарах по основам банного мастерства, сообщают они в пресс-релизе.

Те, кто не будут принимать участие в чемпионате, смогут просто поучаствовать в викторинах и конкурсах, посетить бесплатные уроки русских и кавказских танцев, послушать музыку барабанов, приобрести аксессуары для бани/душа на любой вкус и отведать казачий кулеш, который приготовят для всех гостей на открытом огне.