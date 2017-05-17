Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

Пьяный житель Кубани покусал судебного пристава и попытался скрыться на авто Мужчина не смог сдержать эмоции, когда узнал, что должен оплатить штрафа в размере 30 тысяч рублей

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Один год лишения свободы условно – такое наказание получил житель Курганинского района Краснодарского края за агрессивные действия в отношении судебного пристава. Явившийся на прием к сотруднику ФССП с явными признаками алкогольного опьянения, мужчина попытался сбежать из отделения, после того, как узнал о необходимости оплаты штрафа в размере 30 тысяч рублей. Причем, невзирая на свое нетрезвое состояние, - на автомобиле!

«Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) предъявил должнику законные требования – вернуться в здание районного отдела для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа»). Однако агрессия нарушителя развернулась во сей красе: он попытался вступить с представителем закона в драку, а, когда его попытки были пресечены, укусил пристава за кисть руки», - сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

Итогом такого поведения стало возбуждение в отношении неадекватного гражданина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Приговором Курганинского районного суда Краснодарского края житель Кубани признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.