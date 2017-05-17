Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

Санатории и отели Сочи этим летом откроют свои пляжи для всех отдыхающих Исключение составят прибрежные территории, находящиеся в ведении ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны

Автор фото: http://sadsha.ru

К приему большого потока отдыхающих в этом году готовятся не только традиционно открытые городские пляжи Сочи, но арендованные прибрежные территории санаториев и отелей курорта.

«Все пляжи Сочи, включая арендуемые санаториями и отелями, должны быть общедоступны, – об этом заявил на очередном планерном заседании глава города Анатолий Пахомов. - Это не касается пляжей, которые находятся в ведении ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны. Здесь введены особые условия эксплуатации, и местные власти не имеют компетенции на этих территориях. На остальных же пляжах арендаторам позволено взимать плату только за пользование пляжным инвентарём: лежаками, зонтами и пр. Брать деньги за пользование душевыми кабинками и кабинками для переодевания, а также туалетами запрещено. Кроме того, на всех пляжах должна оставаться полоса без какого-либо оборудования, чтобы отдыхающие могли там расположиться со своими полотенцами».

Если эти правила не будут исполняться, то арендатору пляжа грозят высокие штрафы и арест до 15 суток, уточняют в пресс-службе администрации Сочи.