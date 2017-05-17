В Сочи откроют Сказочный город Королевства любви На курорте впервые отметят День Розовой Пантеры - праздник творческих людей, изменяющих мир

Автор фото: http://www.kingdomoflove.org

Ну где, как не в Сочи творческим людям, пытающимся изменить мир к лучшему, отмечать свой «профессиональный» праздник. Только в вечнозеленом городе, погруженном в атмосферу радости и веселья, Розовая Пантера будет чувствовать себя максимально комфортно. Розовый район Сказочного города Королевства Любви, в котором обитает Розовая Пантера, будет смоделирован на площадке кинотеатра «Люксор IMAX». Первое официальное празднование Дня Розовой Пантеры состоится 18 мая 2017 года. В этот день планируется огромное множество творческих мероприятий, вечеринок, выставок и благотворительных акций, посвященных заботе о животных и охране природы.

«В программе праздника: первый в России космический полет с Волшебной Палочкой (благотворительная акция - коллективное рисование картины методом интуитивной живописи), Розовая Выставка работ художников и мастеров прикладного искусства г. Сочи, выступления учеников школы вокала Инны Шеиной «Voices of Sochi», показ детской коллекции аксессуаров ALEXA космического модного дома Cassiopeia 2111 Королевства Любви, презентация новой линии детской парфюмерии, фотосессии с Розовой Пантерой в розовых очках, мастер-классы и многое другое. В празднике примут участие профессионалы и ученики школы Кино и Телевидения «Хлопушка», - сообщают организаторы мероприятия.

Среди участников Розовой Выставки: Нана Беспалова (уникальные мягкие игрушки), Маргарит Кульян (живопись), Полина Ганзина (фотопроект), Светлана Прокопенко (компьютерная графика), арт-кондитерская «Город Мастеров» (декорирование пряников), Евгения Балицкая (парфюмерия).

Художник-куратор космического полета: художница Полина Ганзина.

Дресс-код: все оттенки розового цвета.