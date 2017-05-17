Где в Сочи можно будет купить "легальный алкоголь"

Минпромторг предлагает разрешить продажу горячительных напитков в Интернете, на заправках и в санаториях курорта
Где в Сочи можно будет купить
Автор фото: Телеканал 360

Для того, чтобы люди употребляли только качественную спиртную продукцию Минпромторг вынес свои новые предложения по легализации продажи алкоголя. Согласно им, цены на водку должны упасть и составлять 100-300 рублей за бутылку объёмом 0,5 , а торговля «выпивкой» в интернете стать легальной. Также должна быть разрешена и продажа горячительных напитков в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах, сообщает "Кавказ Сегодня". 

Таким образом, по мнению Совета Федерации Минпромторга, сбалансируется акцизная политика, благодаря которой снизятся цены на легальную спиртную продукцию. 

 

 

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