Где в Сочи можно будет купить "легальный алкоголь"
Для того, чтобы люди употребляли только качественную спиртную продукцию Минпромторг вынес свои новые предложения по легализации продажи алкоголя. Согласно им, цены на водку должны упасть и составлять 100-300 рублей за бутылку объёмом 0,5 , а торговля «выпивкой» в интернете стать легальной. Также должна быть разрешена и продажа горячительных напитков в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах, сообщает "Кавказ Сегодня".
Таким образом, по мнению Совета Федерации Минпромторга, сбалансируется акцизная политика, благодаря которой снизятся цены на легальную спиртную продукцию.