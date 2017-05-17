Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

Где в Сочи можно будет купить "легальный алкоголь" Минпромторг предлагает разрешить продажу горячительных напитков в Интернете, на заправках и в санаториях курорта

Автор фото: Телеканал 360

Для того, чтобы люди употребляли только качественную спиртную продукцию Минпромторг вынес свои новые предложения по легализации продажи алкоголя. Согласно им, цены на водку должны упасть и составлять 100-300 рублей за бутылку объёмом 0,5 , а торговля «выпивкой» в интернете стать легальной. Также должна быть разрешена и продажа горячительных напитков в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах, сообщает "Кавказ Сегодня".

Таким образом, по мнению Совета Федерации Минпромторга, сбалансируется акцизная политика, благодаря которой снизятся цены на легальную спиртную продукцию.