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Застройщик продолжает продажу квартир в «запрещенной» новостройке Сочи Строительство многоэтажного дома осуществляется несмотря на судебный запрет





Запрет на ведение строительно-монтажных работ в доме по ул. Лавровой 1 (напротив гипермаркета Магнит) был наложен Центральным районным судом города Сочи в конце апреля этого года. Причиной послужило то, что застройщик начал возводить четвертый этаж, не имея на это соответствующего разрешения. Однако останавливать строительство многоэтажного дома и продажу квартир в новостройке владелец земельного участка судя по всему не намерен.

«В 2015 году администрация Сочи выдала А. Арзуманяну разрешение на строительство на указанном участке индивидуального трехэтажного жилого. В прошлом месяце во время внеплановой проверки специалисты городского управления муниципального земельного контроля обнаружили, что над перекрытием третьего этажа появились железобетонные колонны под строительство четвертого, - рассказали подробности в пресс-службе муниципалитета. - В суд было направлено исковое заявление к А. Арзуманяну о признании реконструкции объекта самовольной и приведении здания в разрешенное состояние. Судья постановил ввести запрет на осуществление там строительно-монтажных работ, судебные приставы начали исполнительное производство. Однако несмотря на это по ночам на данном объекте продолжаются строительные работы».

Более того, информация о продаже квартир в 12-ти этажном жилом комплексе ЖК «Лаурель парк» по ул. Лавровой, 1, в Центральном районе города Сочи продолжает распространяться по Интернету.

По данному факту администрация курорта обратилась в прокуратуру города Сочи с просьбой принять в отношении застройщика меры прокурорского реагирования.