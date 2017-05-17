Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

На украшение центра Сочи к Кубку конфедераций потратят 40 млн рублей Администрация Сочи уже заключила контракт стоимостью в 30,7 миллионов рублей

Автор фото: ВК Пресс

До 1 июня на курорте уже должны появиться 200 декоративных консолей с логотипами и символикой Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018. Также к этому времени будут украшены фонари на Олимпийском проспекте, улицах Чемпионов и Триумфальной.

Чуть позже в городе появятся три малые архитектурные формы «RUSSIA2018» на Олимпийском проспекте в районе стадиона «Фишт», на площади перед ж/д вокзалом «Олимпийский парк» и на площади Флага. За 6,4 миллиона рублей флористы преобразят город цветами, сообщает "Политема.ру".

Напоминаем, что Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сочинский стадион "Фишт" примет 4 матча: три поединка групповой стадии групповых и один полуфинальный.