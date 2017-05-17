Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

Самые популярные блогеры страны едут в Сочи развивать индустрию туризма Известные авторы и пользователи российского Интернета проведут серию встреч в формате живого общения

Автор фото: организаторы "НеФорум блогеров"

Более 500 популярных авторов и пользователей российского Интернета соберутся в Сочи для обсуждения самых актуальных для российской блогосферы вопросы, в числе которых изменение каналов потребления информации, борьба за аудиторию, авторов и контент, игровой блогинг, цифровая безопасность, выбор успешного формата, правовое регулирование блогосферы, монетизация социальных сетей. Самое масштабное событие сферы социальных медиа России и стран СНГ «НеФорум блогеров» стартует 19 мая на курорте «Роза Хутор».

«Необычное название было выбрано неслучайно, оно подчеркивает неформальность обсуждений, - отмечают организаторы «НеФорума», - В формате живого общения мы планируем обсудить наиболее актуальные для блогеров вопросы и разработать стратегию развития блогосферы в индустрии туризма».

Участие в сессиях «НеФорума блогеров» - бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте neforum.org. Необычная конференция на курорте «Роза Хутор» в Сочи продлится два дня.