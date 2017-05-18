Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц На курорте продолжается плановое отключение электроэнергии

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение



18 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Виноградная (частично), переулок Мясокомбинат (частчно), дачи, переулок Рахманинова №№2/67,4,7, 10, дачи, переулок Хлебозаводской № 48, ул.Кавказская, с/о «Заря», ул.Поселковая №№2,9,19, ул.Тельмана (частично)



18 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»; ул.Шоссейная (частично), ул. Самшитовая (частично), пансионат «Московский железнодорожник», стадион



18 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Лермонтова (частично), ул.Дмитриевой (частично)



Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52