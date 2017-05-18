В Сочи повысят стоимость проезда в общественном транспорте С июня сочинцам придется платить за поездку в автобусах и маршрутных такси на 3-4 рубля больше

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Примерно с июня стоимость проезда на общественном транспорте в Сочи может заметно увеличиться. Сумма, которую придется заплатить за проезд по внутригородским маршрутам может составить от 22 до 23 рублей.

«Муниципалитету достаточно долго удавалось сдерживать рост цен на проезд – в последний раз в Сочи они поднимались в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно возрастала, учитывая постоянное подорожание топлива и комплектующих. В других крупных муниципалитетах Краснодарского края цены на проезд выше чем в Сочи. К примеру, в Краснодаре и в Геленджике стоимость проезда на городском общественном транспорте составляет 23 рубля», - поясняет такое решение директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев.

Подорожает проезд и на пригородных маршрутах. Стоимость коммерческих перевозок поднимется на 30-40%. На муниципальных маршрутах повышения не планируется. В дальнейшем цена на муниципальных и коммерческих автобусах должна быть единой.