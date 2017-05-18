На Кубани мужчина зарезал приятеля и забетонировал его в подвале (фото) Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления

Автор фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Для двух жителей Усть-Лабинска обычное застолье обернулось серьезным конфликтом со смертельным исходом. Осенью 2016 года 51-летний мужчина распивал алкогольные напитки с 39-летним приятелем у него дома. В какой-то момент хозяин недвижимости потребовал гостя немедленно покинуть помещение. Однако пожилой собутыльник уходить с миром не захотел, и вооружившись кухонным ножем, стал угрожать знакомому.

«В ответ, выхватив нож, хозяин дома нанес оппоненту не менее 5 ударов в область спины, убив его. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник перенес тело погибшего в подвальное помещение дома, поместил в яму, накрыл люком и забетонировал. О произошедшем мужчина никому не сообщал и лишь спустя время самостоятельно обратился в правоохранительные органы», - сообщает детали дела пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователем и следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.