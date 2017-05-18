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Названы имя председателя жюри и программа «Кинотавра-2017» Жюри основной конкурсной программы возглавит Евгений Миронов

Автор фото: http://kuban24.tv

«Кинотавр» объявил состав жюри и программу очередного 28-го Открытого российского кинофестиваля. Председателем жюри основной конкурсной программы стал актер Евгений Миронов. Оценивать картины ему будут помогать продюсер Игорь Мишин, кинорежиссер Александр Велединский, сценарист Александр Родионов, оператор Игорь Гринякин, киновед Нэнси Конди, а также актриса Юлия Пересильд.

На открытии участники и гости фестиваля увидят кинокартину «Холодное танго» Павла Чухрая, а закроет кинофестиваль лента «Про любовь: только для взрослых» Анны Меликян. Это продолжение фильма, с которым Меликян победила на «Кинотавре» в 2015 году. Несколько киноработ продемонстрируют вне конкурса.

В основную конкурсную программу фестиваля в Сочи вошли 14 полнометражных фильмов:

«Аритмия» Бориса Хлебникова

«Близкие» Ксении Зуевой

«Блокбастер» Романа Волобуева

«Голова. Два уха» Виталия Суслина

«Жги» Кирилла Плетнева

«Заложники» Резо Гигинеишвили

«Мертвым повезло» Вадима Валиуллина

«Мифы о Москве» Александра Молочникова

«Рок» Ивана Шахназарова

«Прорубь» Андрея Сильвестрова

«Скоро все кончится» Алексея Рыбина

«Теснота» Кантемира Балагова

«Три сестры» Юрия Грымова

«Турецкое седло» Юсупа Разыкова

Председателем жюри конкурса «Короткий метр» стал режиссер Сергей Мокрицкий. Судить короткометражки также будут актриса Марина Александрова и композитор Евгений Гальперин.

Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня в Сочи.