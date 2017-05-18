Сочи жмет
Говорят, масса решает, а мы думаем, решает воля. Поэтому и решили провести турнир по народному жиму в нашем любимом городе. Суть проста, жать на скамье придется собственный вес, кто сделал большее количество раз, тот и победил. Тот и унесет домой кубок и вкусные призы от магазина спортивного питания «SPARTAK».
Спрашиваете где будем жать и когда? Записываете, фитнес-клуб «Парк Горького», ул. Горького 87, 1 этаж. Телефон 8 (862) 227-09-87
Регистрационный взнос 200 рублей, а для членов фитнес-клуба «Парк Горького» регистрационный взнос – хорошее настроение и желание победить.
Ждем каждого, чтобы выявить сильнейшего.
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