Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

Сочи жмет На курорте пройдет турнир по народному жиму

Автор фото: фитнес-клуб «Парк Горького»

Говорят, масса решает, а мы думаем, решает воля. Поэтому и решили провести турнир по народному жиму в нашем любимом городе. Суть проста, жать на скамье придется собственный вес, кто сделал большее количество раз, тот и победил. Тот и унесет домой кубок и вкусные призы от магазина спортивного питания «SPARTAK».

Спрашиваете где будем жать и когда? Записываете, фитнес-клуб «Парк Горького», ул. Горького 87, 1 этаж. Телефон 8 (862) 227-09-87

Регистрационный взнос 200 рублей, а для членов фитнес-клуба «Парк Горького» регистрационный взнос – хорошее настроение и желание победить.

Ждем каждого, чтобы выявить сильнейшего.

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