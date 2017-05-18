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Включите «Скайп», к вам едет «скорая» Машины скорой помощи планируют оснастить современным оборудованием для видеосвязи

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Министерство здравоохранения России планирует оснастить машины скорой помощи современным оборудованием для видеосвязи. Данное нововведение позволит бригаде «неотложки» еще по пути к пациенту изучить всю информацию о его заболеваниях в электронной медицинской карте, а также провести с ним и диспетчерами сеанс аудио- и видеосвязи. Это поможет избежать спорных моментов, касающихся работы бригады скорой помощи и оказать пациенту более качественную помощь.

Окончательного решения о виде устройств пока еще не принято, однако, скорее всего, выбор сделают в пользу планшетов или аналогичных приборов.

«Нововведения будут функционировать на базе системы «112». По оценкам экспертов, на оснащение одной машины потребуется около 50 тысяч рублей. С помощью аудио- и видеосвязи бригада скорой помощи при необходимости сможет проконсультироваться с более профессиональными специалистами. В ряде регионов это может реально помочь», - сообщают «Известия».

Оснащение машин скорой помощи современным оборудованием для видеосвязи может стать одним из этапов интеграции информационной системы с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», которая проводится сейчас во всех регионах России.