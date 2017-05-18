Житель Кузбасса украл у тещи 4 млн. рублей, чтобы она не уехала жить в Сочи

В Сочи бывший опер уголовного розыска незаконно лишил свободы 32-летнего мужчину Он удерживал человека в служебном кабинете почти двое суток

Автор фото: Sputnik Абхазия

Бывшего сотрудника уголовного розыска Сочи подозревают в совершении сразу двух преступлений: превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконное лишении свободы (ч.1 ст.127 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в мае прошлого года, воспользовавшись своим служебным положением, привёл и удерживал в служебном кабинете больше суток 32-летнего мужчину без всяких на то оснований. После чего на задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Но сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю обнаружили это правонарушение и теперь уголовное дело возбудили уже в отношении бывшего сотрудника УГРО, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.