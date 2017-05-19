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70% россиян признались в регулярном употреблении алкоголя Каждый третий опрошенный уверяет, что никогда не пил спиртного

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Негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» провела среди российских граждан социологический опрос. Респондентам предлагалось ответить всего лишь на один вопрос: «Употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто?».

Около 70 процентов россиян признались в употреблении спиртного с разной периодичностью. Реже, чем раз в месяц выпивает 30% граждан нашего государства, примерно раз в месяц - 16%, один-два раза в месяц- 18% и несколько раз в неделю всего 6%. Каждый третий респондент сообщил, что никогда не пил спиртного.

К слову, данные показатели практически не изменились за последние 10 лет. Практически каждый второй из любителей «принять на грудь» (59%) в среднем употребляет примерно одну-две рюмки водки / стакан или полбутылки вина / бутылку или литр пива за раз. Еще 16% респондентов признались, что пьют за раз примерно стакан водки / бутылку вина / два литра пива, а вот бутылку водки / две бутылки вина / четыре литра пива выпивают всего 4%. Меньше рюмки водки / стакана вина / бутылки пива за раз употребляют 17% россиян.

«Опрос проведен 21 - 24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов», - сообщают в «Левада-Центре».