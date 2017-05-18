Концерт Би2 в Сочи на грани срыва

Солиста группы задержали с наркотиками
Концерт Би2 в Сочи на грани срыва
Автор фото: https://kudann.ru/event

Возможно, что долгожданный концерт всем известной группы "Би-2" в Сочи так и не состоится. Теперь всё зависит от того, успеет ли солист Егор Бортник, выступающий под псевдонимом Лёва Би-2, уладить конфликт с правоохранительными органами.

Вчера на стадионе «Открытие Арена» проходил футбольный матч между командой «Спартак» из Москвы и командой «Терек» из Грозного. Певец присутствовал на этой игре. Именно там его и задержали с марихуаной весом в 0,5 г, передаёт "ТАСС". 

В настоящее время в отношении Егора Бортника составлен протокол об административном правонарушении. Его уже отправили в суд для принятия решения. Никаких комментариев от директора группы по этому поводу не поступало.  

Напоминаем, что концерт группы должен состояться 20 июля 2017 года на арене ЛДС «Айсберг»

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