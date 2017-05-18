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Сочинский «Акваджаз» Игоря Бутмана меняет название Ребрендинг знаменитого фестиваля проводится организаторами с целью подчеркнуть его городской статус

Автор фото: http://im2.kommersant.ru

Фестиваль «Акваджаз» под руководством Игоря Бутмана, который ежегодно проходит в Сочи, на восьмом году существования сменил название на Sochi Jazz Festival. По мнению организаторов фестиваля, более емкое и солидное название позволит подчеркнуть городской статус мероприятия. Но смена бренда – это не единственное, чем известный музыкант готовится удивить своих поклонников.

На сцене Концертного зала Фестивальный впервые выступит яркая, экстравагантная басистка и вокалистка Ник Уэст. Это будет первое выступление несравненной певицы, чей голос можно услышать на записях легендарного Принса, перед российскими зрителями. Ожидается также соул-проект Тони Момрелля - солиста знаменитой группы «Incognito». Завершится фестиваль выступлением знаменитой дивы, обладательницы премии Grammy Патти Остин, которая представит программу с Московским джазовым оркестром.

Концерты традиционно пройдут на площади морпорта, сценах Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный». Хедлайнерами станут американские и британские музыканты.

По традиции состоится и музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом на площади Морпорта.

Восьмой Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 3 по 6 августа 2017 года.