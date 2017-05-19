Центр Сочи сегодня проведет день без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение



19 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Курортный проспект №№ 50, 50/1, 50/2, ул.Цюрупы (частично)



19 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Голенева (частично), ул.Промышленная (частично), мед.склад на ул.Пригородной, д/о «Груша», кооператив «Амфора», ООО «Виолетта», ярмарка «Авангард»



Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52