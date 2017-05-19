Сочинцы сократили свои расходы до критического за последние пять лет минимума

Владельцы земли в Сочи продают виртуальные квартиры в несуществующей новостройке Управлением муниципального земельного контроля проводится проверка





Информация о продаже квартир в 5-этажном клубном доме с мансардой, расположенном в Хостинском районе, на улице Искры (Кудепста) появилась в сети Интернет не так давно. По заверению застройщиков, покупатели данной недвижимости в Сочи помимо квадратных метров в качестве бонуса получали закрытую благоустроенную территорию, придомовой паркинг, детскую площадку и зону отдыха. Однако на деле, все это благолепие существует лишь в виртуальном пространстве.

«Собственникам земельного участка в 1000 кв.м. в Хостинском районе по ул. Искра при жилом доме №18 было выдано разрешение на возведение трехэтажного дома площадью застройки – 219 кв.м. Фактически на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304025:1245 строительство не производится, собственниками указанного земельного участка выполнены работы по укреплению русла реки в районе данного земельного участка, - сообщают в пресс-службе администрация города Сочи.

В целях принятия необходимых мер направлено письмо в адрес управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, региональный отдел в городе Сочи.

Управлением муниципального земельного контроля проводится проверка.